Fiorello lancia ‘La Pennicanza’ in Radio Rai: ecco cosa è successo

Fiorello ha fatto una sorprendente apparizione alla sede di Radio Rai in via Asiago, a Roma, il 19 maggio. Entrato dalla porta posteriore, ha partecipato in diretta a Social Club, condotto da Luca Barbarossa ed Ema Stokholma, scambiando battute con i presentatori e salutando i membri della produzione.

Durante l’incontro, Fiorello ha discusso con i vertici Rai riguardo al suo nuovo programma, intitolato La Pennicanza, che andrà in onda nel primo pomeriggio, seguendo la collocazione di Viva Radio2. L’annuncio ufficiale e la conferma del debutto sono arrivati dopo il meeting con i dirigenti, fissando la partenza per il 20 maggio.

Tuttavia, in precedenza, si era parlato di un possibile slittamento del programma a causa di una fuga di notizie che avrebbe irritato Fiorello. Questo evento ha portato a speculazioni su una possibile cancellazione del suo show, costringendolo a ritirarsi temporaneamente dalla scena. Nonostante ciò, dopo un periodo di riflessione, il comico ha deciso di tornare a Radio2, ma resta incertezza sulla sua presenza continuativa.

Fonte: www.virgilio.it