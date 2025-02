Fiorello: La sua dimora romana e le altre residenze italiane

Fiorello, il noto showman italiano, sembra possedere numerose proprietà in Italia, tra cui una a Venezia e una in Sardegna. Dopo la recente conclusione del Festival di Sanremo, molti telespettatori sentono la sua mancanza, così come manca la sua allegria nel programma Viva Rai2!. Attualmente si gode momenti di relax con la famiglia, dopo aver ricevuto a Londra il Rose d’Or Lifetime Achievement Award. La sua moglie, Susanna Biondo, ha da poco dato alla luce una figlia, Olivia Testa, che Fiorello considera come una primogenita, al pari di Angelica, nata nel 2006.

Fiorello vive con la moglie a Roma, in un’abitazione nel prestigioso quartiere del Lungotevere Flaminio, ma le sue proprietà non si fermano qui. Secondo fonti, possiede anche immobili nei Parioli, alla Camilluccia e in viale Mazzini a Roma, oltre a un appartamento a Milano, in via Alberto da Giussano, vicino al quartiere CityLife. Un altro dei suoi beni significativi è una villa lussuosa a Cortina d’Ampezzo, acquistata nel 2011, che offre undici stanze e una vista sul Monte Cristallo. Infine, possiede una casa a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, vicino al rinomato Forte Village resort e alle splendide spiagge.

La riservatezza di Fiorello ha mantenuto lontano il pubblico dalla sua vita privata, rendendo difficile scoprire il suo stile di vita attraverso fotografie sui social. La sua vita affettiva e professionale sembra trovare un equilibrio, mentre esplora questo nuovo capitolo come nonno.