Fiorello: Il Silenzio Pesante e l’assenza dal Festival

Il Festival di Sanremo 2025 continua, ma manca un elemento fondamentale: la presenza e l’ironia di Fiorello. Negli anni passati, Fiorello era il mattatore indiscusso, capace di creare colpi di genio e tormentoni memorabili. Oggi, nonostante i buoni ascolti e la professionalità di Carlo Conti e Alessandro Cattelan, c’è una sensazione di vuoto. La mancanza di un contributo creativo e spumeggiante come quello di Fiorello si fa sentire, lasciando il Festival in una sorta di ‘normalità’ priva di eventi sorprendenti.

I risultati del Festival sono impeccabili, ma manca quel ‘quid’ che rendeva le edizioni più emozionanti e coinvolgenti. I suoi interventi non solo aggiungevano leggerezza, ma accendevano il dibattito e generavano discussione nei giorni successivi, come dimostra l’episodio con John Travolta. Anche se occasionalmente si è intravisto un momento di comicità con Nino Frassica, non è stato sufficiente a riempire il vuoto lasciato da Fiorello.

Il pubblico sembra desiderare la sua energia e quella confusione creativa che ha caratterizzato anni di successo di “Viva Rai2!”. La sua abilità di trattare ogni ospite, da superstars a passanti, con la stessa leggerezza, contribuiva a creare un’atmosfera unica. La riflessione finale è che il successo di un Festival non si misura solo in share, ma anche in quella magia che Fiorello riusciva a evocare, e la sua assenza desta un certo rammarico.