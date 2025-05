Fiorello e Amadeus: Risate e Progetti per il Futuro

Ieri sera su Instagram si è tenuta una diretta di Fiorello, accompagnato da Fabrizio Biggio, Amadeus e Gianni Morandi, e ne è scaturita un’ora di intrattenimento all’insegna di risate e aneddoti. Fiorello ha scherzato sugli ascolti di Like A Star, il programma di Amadeus, già in difficoltà, e ha anticipato il nuovo format The Cage, in partenza l’otto giugno. Amadeus ha previsto uno share ridotto anche per il nuovo programma, affermando di essere ormai fissato sul 3% e di non vedere possibilità di miglioramento.

Fiorello ha raccomandato ad Amadeus di tornare in Rai piuttosto che trasferirsi a Mediaset, sottolineando che in Rai sarebbe sempre il benvenuto. Amadeus ha risposto con scetticismo, ipotizzando potenziali collaborazioni future con Fiorello e gli altri. Ha menzionato un ipotetico Festival di Sanremo in compagnia di loro quattro, ma Fiorello ha ricordato che dopo Carlo Conti, Stefano De Martino sarà il prossimo conduttore.

Morandi ha concluso con una battuta sull’attesa per un eventuale ritorno a Sanremo, suggerendo che potrebbe essere necessario aspettare almeno cinque anni, ma lanciando anche una richiesta comica su chi lo assisterà in carrozzina. L’incontro ha messo in luce le dinamiche della televisione italiana e le relazioni tra i protagonisti dello spettacolo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it