Fiorello contro la Rai: polemica o strategia pubblicitaria?

È incerto il ritorno di Fiorello su Rai Radio2, previsto per il 16 maggio, giorno del suo 65° compleanno. Il conduttore è sparito dai social e non sono arrivate conferme ufficiali sulla trasmissione, generando apprensione tra i fan e i dirigenti Rai.

Le indiscrezioni sul suo ritorno sarebbero emerse da fonti interne della Rai, provocando l’irritazione di Fiorello, che potrebbe aver scelto di allontanarsi dai social media per creare attesa attorno al programma, che si potrebbe chiamare “Radio2 Extra”. Secondo voci di corridoio, potrebbe debuttare con un annuncio improvviso.

La preoccupazione non riguarda solo il conduttore siciliano, ma anche Fabrizio Biggio, suo storico collaboratore, la cui presenza nella programmazione è in dubbio. Fiorello e Biggio hanno lavorato insieme in precedenti trasmissioni, come “Viva Rai2”.

Al momento, la Rai è in attesa di una decisione finale, che potrebbe arrivare imminente, ma il futuro del programma resta incerto.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it