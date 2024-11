FIORELLA MANNOIA: ‘Una Nessuna Centomila’ – Il Nuovo Album in Live nel Sud Italia nel 2025

Fiorella Mannoia presenta il suo nuovo album “Disobbedire”, in uscita il 29 novembre 2024. Composto da nove tracce, l’album è un percorso tra consapevolezza sociale, introspezione e speranza, evidenziando il forte impegno culturale e civile dell’artista.

La tracklist inizia con “Mariposa”, un brano premiato al Festival di Sanremo 2024 per il miglior testo, ispirato alla storia delle sorelle Mirabal, simbolo di resistenza al regime di Trujillo. La title track “Disobbedire” esplora il tema dell’autenticità in una società conformista, con una melodia accattivante. “Dalla parte del torto”, un duetto con Piero Pelù, unisce rock e canzone d’autore, accentuando il valore dell’umanità in un contesto di conflitti. “Domani è primavera”, cantata con Michele Bravi, riflette sul contrasto tra avversità e speranza, presentando un arrangiamento emotivamente teso.

Il singolo “La storia non si deve ripetere”, in uscita contemporaneamente all’album, rappresenta il cuore del progetto e propone due versioni: una solista e una corale con Francesca Michielin e Federica Abbate. Il brano si propone come una preghiera intergenerazionale per un futuro migliore, utilizzando un intreccio di voci per amplificare un messaggio di responsabilità collettiva.

La produzione artistica dell’album, curata da Carlo Di Francesco, unisce tradizione e modernità con arrangiamenti che spaziano tra ballate, brani di denuncia sociale e influenze pop-rock. “Disobbedire” sarà disponibile in vari formati, inclusi CD, vinile nero e una edizione limitata su vinile trasparente autografato, arricchita da un booklet con foto e grafiche inedite.

Inoltre, Mannoia parteciperà a “Una Nessuna Centomila”, un evento che continua a combattere la violenza contro le donne, con un grande concerto in programma nel Sud Italia nel 2025. Il tour promozionale dell’album include diverse date in tutta Italia, con eventi speciali a Palermo, Roma, Milano e Napoli nelle settimane successive all’uscita del disco.

Per ulteriori informazioni sui concerti e per l’acquisto dei biglietti, si possono visitare i canali ufficiali dell’artista.