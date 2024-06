Fiorella Mannoia pubblica “Domani è primavera” con Michele Bravi

Fiorella Mannoia e Michele Bravi si preparano ad animare l’estate con “Domani è primavera”, il loro nuovo singolo in collaborazione.

Fiorella Mannoia, con la collaborazione di Michele Bravi, ci regala un nuovo inno alla speranza dal titolo “Domani è primavera“, brano che promette di scaldare l’estate del 2024. La cantante, forte dell’eco del suo recente successo dal vivo a Caracalla, si affida nuovamente alla penna di Amara, cantautrice e amica con cui ha già condiviso successi memorabili. Il singolo è uscito venerdì 14 giugno sotto l’etichetta Oyà/Sony Music

Domani è primavera: una canzone sulla complessità del presente

“Domani è primavera” non è solo una canzone, ma una finestra sulle complessità della nostra era, dalle tenebre dominate da violenza e conflitto e dall’inesauribile desiderio di cambiamento di chi sceglie di non cedere.

La primavera, metafora di rinascita e nuovo inizio, diventa così protagonista di un messaggio universale: c’è sempre spazio per la speranza e per il risveglio. La collaborazione già consolidata tra Fiorella Mannoia e Amara si arricchisce del contributo di Michele Bravi, in una sinergia nata quasi spontaneamente, all’insegna del desiderio comune di dare voce a quelle “anime in cerca d’amore“.

Un invito alla resistenza

Il testo di “Domani è primavera” rappresenta un corale invito alla resistenza, alla speranza e all’amore in tempi turbolenti. Andando ad affrontare ogni sfaccettatura dell’esperienza umana – dalla solitudine alla solidarietà, dall’indifferenza alla lotta per l’indipendenza – la canzone si configura come un inno alla vita in ogni sua espressione.

Michele Bravi

Dalla capacità di resistere nonostante le avversità, alla volontà di amare nonostante il dolore, il brano dipinge un mondo in cui, nonostante tutto, la decisione di sperare e amare rimane la nostra più grande rivoluzione.