La versione di Fiorella è il nuovo talk show musicale condotto da Fiorella Mannoia: ecco quando andrà in onda e altri dettagli.

Fiorella Mannoia riparte dalla tv con un nuovo entusiasmante show musicale. Dal 25 ottobre 2021 la cantante dai capelli rossi torna con La versione di Fiorella, il nuovo programma in onda in seconda serata su Rai 3 tutti i lunedì, giovedì e venerdì. Un ritorno che arriva a pochi mesi da La musica che gira in torno, il grande show di inizio anno che ha macinato ottimi numeri in prima serata. Stavolta la sua avventura sarà un po’ diversa, ma non meno entusiasmante. E, come sempre, con la musica al centro.

Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia, La versione di Fiorella: i dettagli

Il nuovo show della cantante dai capelli rossi prenderà spunto con alcuni eventi accaduti in passato nello stesso giorno in cui andrà in onda, e sarà non solo un talk per ricordare tali eventi, messi a paragone con i nostri giorni, ma anche per provare a prevedere cosa potrà succedere in futuro.

Tra immagini di repertorio, momenti musicali, letture e tante altre emozioni, il nuovo show di Fiorella Mannoia avrà la musica come uno degli elementi principali della serata. Le note saranno una sorta di trait d’union tra le varie parti del programma, e potremo ascoltare anche grandi successi del passato, legati all’episodio che si ricorderà in ogni puntata.

Gli ospiti di La versione di Fiorella

Ovviamente non ci sarà solo Fiorella nello show. Saranno infatti protagonisti dell’evento come ospiti d’onore tanti volti noti, chiamati a ricoprire ruoli inediti. Alcuni attori potranno essere chiamati a cantare, mentre cantanti a raccontare storie che hanno vissuto in prima persona. Sempre presenti ci saranno invece la band della cantante di Quello che le donne non dicono oltre all’autore comico Stefano Rapone e alla scrittrice Ilaria Gaspari. Di seguito il post Instagram con il trailer: