Musica

Da StraNotizie
Fiorella Mannoia in concerto a Roma: un evento imperdibile

Il 10 settembre, Fiorella Mannoia tornerà in televisione con un concerto speciale intitolato “Semplicemente Fiorella”. Questo evento si svolgerà nelle suggestive Terme di Caracalla, regalando al pubblico una serata indimenticabile di musica e spettacolo.

Dopo il grande successo dell’anno precedente, il concerto di quest’anno si trasformerà in un omaggio alla musica italiana, celebrando artisti e brani che hanno segnato la storia della canzone nostrana. La manifestazione arriva dopo un anniversario importante, quello delle 70 candeline della cantautrice.

“Semplicemente Fiorella” offrirà un viaggio musicale che spazierà tra passato, presente e futuro, con la partecipazione di artisti di grande fama e giovani talenti. Sul palco si esibiranno nomi come Antonello Venditti, Alessandro Siani, Antonia, Ariete, Arisa, Giuseppe Fiorello, Brunori Sas, Diodato, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Il Volo, Loredana Bertè, Michele Bravi, Nek, Raf, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Serena Brancale e Tiromancino.

Il concerto sarà accompagnato da una super band e dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle. Questa collaborazione arricchirà le esibizioni con arrangiamenti unici e sonorità straordinarie, sotto la direzione musicale di Carlo Di Francesco.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

