Fiorella Mannoia annuncia un nuovo tour con l’orchestra sinfonica

Reduce dalla partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, Fiorella Mannoia torna presto sul palco.

Fiorella Mannoia ha annunciato un progetto live unico e ambizioso: “Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra”. Questo tour vedrà l’artista esibirsi in alcune delle location più suggestive d’Italia, accompagnata per la prima volta da un’orchestra sinfonica. L’annuncio arriva dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Mariposa”, un inno all’orgoglio femminile che ha toccato il cuore di molti.

Un anno ricco di emozioni

Il 2024 si preannuncia un anno ricco di emozioni per Fiorella Mannoia, che oltre al tour celebrerà il suo 70° compleanno. Per l’artista, l’età non è un ostacolo ma un incentivo per dimostrare la grinta che ancora possiede, tanto da calcare ancora una volta il palco di Sanremo 2024. Reduce dalla kermesse, adesso la Mannoia annuncia già un nuovo progetto live del tutto speciale.

Il nuovo tour, intitolato “Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra”, rappresenta un modo per l’artista di condividere questo momento speciale con i suoi fan, offrendo loro un’esperienza musicale unica con uno stile che farà breccia nel cuore del pubblico.

Il tour sinfonico di Fiorella Mannoia

Il tour prenderà il via il 3 giugno 2024 con un evento speciale alle Terme di Caracalla a Roma, un luogo storico che farà da cornice perfetta all’eccezionale talento di Fiorella Mannoia. Questo concerto inaugurerà una serie di date che porteranno l’artista e la sua orchestra attraverso l’Italia, da nord a sud, fino a settembre.

Ecco tutte le tappe annunciate per “Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra”:

3 giugno – ROMA, Terme di Caracalla – EVENTO SPECIALE

15 luglio – VARESE, Giardini Estensi

16 luglio – PIACENZA, Palazzo Farnese

21 luglio – THARROS (OR), L’Isola Dei Giganti Festival – Anfiteatro

24 luglio – OSTUNI (BR), Foro Boario

25 luglio – MOLFETTA, Banchina San Domenico

27 luglio – SAN TAMMARO (CE), Carditello Festival – Real Sito di Carditello

3 agosto – MANIAGO (PN), Festival In Centa – Parco Centa Dei Conti

9 agosto – CATANIA, Sotto Il Vulcano Fest – Villa Bellini

10 agosto – PALERMO, Teatro di Verdura

12 agosto – TINDARI (ME), Teatro Greco

14 agosto – DIAMANTE (CS), Tirreno Festival – Teatro Dei Ruderi

23 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU), La Versiliana Festival 30 agosto – MACERATA – Sferisterio

31 agosto – CATTOLICA (RN), Arena Della Regina

5 settembre – VICENZA, Vicenza In Festival – Piazza Dei Signori

6 settembre – BRESCIA, Brescia Summer Music – Piazza Della Loggia

I biglietti per il tour sono già disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita abituali, con quelli per l’evento di Roma alle Terme di Caracalla disponibili dal 15 febbraio.