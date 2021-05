Fiore Manni, la conduttrice televisiva che ha cresciuto un’intera generazione di bambini col suo programma Camilla Store (andato in onda dal 2011 al 2016 sul canale Super!) ha fatto coming out, rivelando su YouTube di essere stata sposata per 12 anni con una donna.

Un coming out arrivato “in ritardo di circa 10 anni”, ma fatto solo ora perché intimorita di avere “ripercussioni sulla sfera lavorativa”, essendo lei stata un volto per bambini.

“Questo video è in ritardo di circa 10 anni. È da tantissimo tempo che volevo fare coming out ma ho sempre rimandato perché non mi sentivo pronta, perché avevo paura di farlo. Avevo paura delle conseguenze di un mio possibile coming out, non tanto nella mia vita privata dove sono sempre stata accettata da amici e famiglia, ma avevo paura di ripercussioni per la mia sfera lavorativa, perché facevo un programma legato al mondo dell’intrattenimento per l’infanzia ed a qualcuno il fatto che io stessi insieme ad una ragazza non andava bene“.

Fiore Manni, che attualmente è fidanzata con Michele Monteleone, ha poi aggiunto:

“Chi mi segue da poco, sa che sto con il mio attuale compagno, Michele. Chi mi conosce da più tempo sa che sono stata sposata e che sono stata tanti anni con questa persona che ho sempre tenuto nascosta. Il motivo per cui ho tenuto nascosta questa relazione precedente, che è durata 12 anni, è perché sono stata con una ragazza. Quella ragazza è diventata anche mia moglie e adesso non stiamo più insieme. Per me è una liberazione poterlo dire adesso, con grande serenità. Ora che mi ritrovo in una relazione che la società accetta, una relazione eterosessuale, mi rendo conto di tutto ciò che mi è mancato e che non ho avuto nella mia precedente relazione come potersi prendere per mano o scambiarsi un bacio. Dover mentire al lavoro è una cosa che non auguro a nessuno e che nessuno dovrebbe provare o subire“.

Fiore Manni: “Sono stata zitta per paura di perdere il lavoro, mi avevano consigliato di stare zitta”

“Sono stata zitta perché avevo paura, mi spaventavano i commenti su internet che magari delle mamme potessero creare delle petizioni per togliermi il programma, avevo paura di perdere il lavoro. Questa paura non si è generata da sola. Ho iniziato a vivere male la relazione quando iniziai a lavorare in tv. […] Mi ricordo una delle primissime riunioni fatte in produzione, mi chiesero – avevo solo 20 anni – se avessi un fidanzatino ed io risposi che avevo una fidanzatina. Nel momento stesso in cui l’ho detto ho capito di aver fatto un passo falso, perché nella sala riunione, calò il gelo. Mi dissero che, per loro, non c’era alcun problema ma che questa cosa non si doveva sapere. E così imparai la lezione. E per anni furono in tanti a dirmi che era meglio se non lo sapesse nessuno“.

Infine, la scrittrice ha aggiunto:

“Quando mi sono sposata i miei datori di lavoro mi chiamarono preoccupati, lo erano perché avevano timore che pubblicassi sui social qualche foto del matrimonio. […] I miei datori di lavoro mi hanno fatto molto soffrire, ma ormai fanno parte del passato“.

Un applauso a Fiore per il coraggio, bellissimo video.