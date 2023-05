Fiore Argento si ritira da L’Isola dei Famosi, Asia Argento aveva chiamato in diretta per farla desistere

La notizia era già nell’aria e alla fine è arrivata l’ufficialità: Fiore Argento si è ritirata da L’Isola dei Famosi.

La concorrente si era rotta il mignolo del piede qualche giorno fa e il medico le aveva inizialmente messo il gesso costringendola al riposo forzato. In un secondo momento questo gesso si è trasformato in una fasciatura strettissima che le permetteva di camminare causandole però forti dolori.

“Non riesco a camminare, non riesco ad aiutare, non posso stare tutto il giorno sulla stuoia” – le prime parole della naufraga – “Non posso neanche fare il bagno perché se la fasciatura si bagna si allenta e poi il mignolo mi si muove. Fa caldo. Anche solo per andare in bagno devo fare tutto un tragitto a piedi e sento male, la notte non dormo dal dolore”.