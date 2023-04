Fiore Argento e Corinne Clery litigano a L’Isola dei Famosi: ecco perché

Fiore Argento e Corinne Clery hanno litigato a L’Isola dei Famosi regalandoci a tutti gli effetti la seconda catfight di questa stagione. Dopo l’azzuffata fra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, nel quotidiano di oggi abbiamo assistito a quella fra le attrici.

“Non puoi dire bugie su di me” ha urlato Corinne Clery rivolgendosi proprio a Fiore Argento, colpevole di averle mangiato il suo pezzo di cocco. “Hai rubato il mio pezzo di cocco!“. / “Quel pezzo di cocco lo abbiamo mangiato diviso in tre perché era lì da tre ore e pensavamo che fosse avanzato“, ha provato a giustificarsi Fiore Argento, ottenendo di tutta risposta: “E intanto te lo sei mangiato! Molto bello il tuo gioco, fai la svampita ma non lo sei per niente!“.

Chiamata in confessionale per commentare il fattaccio, Fiore Argento si è così sfogata sull’attrice francese:

Sono passati solo sette giorni e sembrano tutti esauriti.

Quanto amo questo reality show.

“Cosa mi ha convinta a partecipare? La voglia di mettermi in gioco a 360 gradi, di dare una prova di forza innanzitutto a me stessa e poi agli altri. Forza che, comunque, io già so di avere, anche per il fatto di non aver paura di mostrare ogni sfaccettatura di me, anche le mie fragilità. Cosa invece mi mancherà di più? I dolci, soprattutto la cioccolata. Se potessi passare la vita mangiando solo dolci lo farei, purtroppo non sarebbe assolutamente sano”.