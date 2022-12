Fiordelisi vuole denunciare due gieffini, ha parlato con il suo avvocato

Ci risiamo, ancora un volta Antonella Fiordelisi avrebbe pensato di denunciare dei gieffini. Oggi Giaele De Donà ha rivelato a Oriana Marzoli, che la Fiordelisi avrebbe detto di aver parlato con il suo avvocato (dal confessionale?) per un’eventuale querela da fare a Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, con cui ha litigato in questi giorni.

Non è la prima volta che Antonella parla di querele o provvedimenti per frasi di altri gieffini. Tre settimane fa la Fiordelisi si è chiesta se fosse possibile denunciare Micol per averle dato della ‘limitata mentalmente’.

“Io penso che pure mio padre se la sia presa. I miei genitori sai cosa mi avrebbero detto a quest’ora? Vabbè non te lo dico, però fidati che ci sono rimasti pure loro male per quello che hanno sentito, che non è per nulla bello. Mio padre come un pazzo starà dopo che avrà visto in puntata quello che è successo. Sappi che loro sono molto protettivi nei miei confronti. Può essere pure che scatta una… non so se è possibile, ma loro se ne intendono, se scatta una denuncia o qualcosa. – ha continuato la Fiordelisi – Se poi magari sono uscite altre cose che hanno continuato, non so se è una cosa dove uno può anche denunciare. Nel caso io do il mio permesso ai miei genitori di agire. Nel caso si potesse fare darei il permesso. Visto che è una cosa che mi ha colpito sinceramente”.