Fiordelisi, urla contro di lei fuori dalla casa “Antonella vergognati!”, la reazione di lei e degli altri concorrenti

I Donnalisi l’adorano, ma ci sono anche molti altri telespettatori del GF Vip a cui non sta simpaticissima, Antonella Fiordelisi è certamente un personaggio divisivo. In questi 3 mesi l’influencer ha ricevuto dei bei messaggi con gli aerei che pagano i fan, ma anche molte critiche sui social e oggi qualcuno è andato fuori dalla casa di Cinecittà ad urlare contro di lei. Delle ragazze si sono appostate con un megafono ed hanno gridato: “Antonella vergognati! Tavassi sei un grande siamo tutti con te. Edoardo Donnamaria sei un pollo“.

In giardino in quel momento c’erano Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, George Ciupilan, Luca Onestini, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. La spagnola ha subito detto: “Oddio sentite che urlano. Sto capendo ‘Antonella vergognati’ e poi cosa dicono su Tavassi?” E proprio Tavassi ha rimproverato Oriana: “Zitta però che così te fai sgamà“. Gli altri gieffini sono rimasti spiazzati, mentre Antonella e Edoardo Donnamaria apparentemente impassibili hanno continuato a fare colazione. La Fiordelisi da adorabile villain qual è sorseggiava il suo latte e mangiava i suoi biscotti come se nulla fosse.

Antonella stamattina -“Il pubblico è intelligentissimo, vede tutto, noi ci soffermiamo solo sulla puntata, il pubblico ci vede tutto il giorno” Poco fa una ragazza urla -“Antonella vergognati, Tavassi siamo tutti con te, Donnamaria sei un pollo”#gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/wjs8FnYQjy — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 22, 2022

Fiordelisi vs Donnamaria sul caso Antonino Spinalbese e Oriana.

Urla a parte, ieri sera Edoardo e Antonella hanno discusso per Antonino (sì, ancora una volta per lui). Donnamaria ha criticato il coinquilino: “Non difendere Antonino per come si è comportato con Oriana. Quello è lo schema più vecchio del mondo. Il ragazzo che si sfoga e poi usa una scusa per smollarla. E tu lo difendi per questa cosa e difendilo bravissima“.

Antonella però ha difeso le sue posizioni: “Come fai tu a difendere Oriana. Lei l’ha riempito di brutte parole. Quella c’è voluta andare, ha insistito e aveva bevuto! Adesso sta facendo la vittima e tu ci caschi. Anto è sempre stato onesto e non ha mai promesso niente. Lei ha pure detto che gli fa schifo offendendolo. Eppure lui già all’inizio aveva detto che aveva solo attrazione“.