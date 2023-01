Fiordelisi spiega perché ha chiamato ‘pistolino’ Edoardo: “Com’è davvero”

Durante la puntata di lunedì scorso del GF Vip Antonella Fiordelisi riferendosi a Edoardo Donnamaria ha usato in almeno due occasioni la parola ‘pistolino’. Quando Afonso ha chiesto spiegazioni, la dottoressa in confessionale ha detto: “Oriana si è buttata su di lui vero il pistolino, dico il pistolino perché era piccolo“.

Ieri notte la Fiordelisi è tornata sull’argomento: “Ho detto pistolino perché in quel momento era piccolo, era un piccolo pistolino. Forse perché c’era lei accanto a te. Altrimenti avrei detto che hai un pistolone! Che poi ne parlava anche Pierpaolo in studio hai sentito? Si è fatto la scritta pistolino!”

Edoardo l’ha presa con filosofia e si è fatto una risata: “Ah quindi era ‘ino’ perché ero con Oriana. Denuncio Pierpaolo per bodyshaming [ride]. Comunque Oriana non mi ha toccato come hai detto te! Era caduta e si era scoperta troppo. E nel cadere si è aggrappata addosso a me per rialzarsi“.

Ok…

“Vedo delle donne che si buttano addosso di proposito sul mio ragazzo per darmi fastidio e creare disagio. Vedere il mio fidanzato che fa queste cose non mi piace. Poi lui che dice certe cose anche se era ubriaco non mi piace. Io non mi butto addosso ad altri ragazzi. Scherzo con Andrea, ma non mi struscio e non faccio niente. Con gli altri non vado oltre come ha fatto lui. Io non ho mai avuto i contatti fisici che ha avuto lui.

Questa è la realtà ci sono i video che parlano. So quello che ho visto e cosa ho provato nel vederlo con Oriana. Speravo che l’avesse scansata e invece rideva mentre lei era addosso a lui. Sono una ragazza che si fa portare rispetto in amore e amicizia e questa roba non mi piace”.