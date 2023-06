Fiordelisi prende una decisione netta: “Basta! Non è bello quando una non sta bene”

Da quando è uscita dal GF Vip Antonella Fiordelisi è attivissima su Twitter, dove ha migliaia di fan (Donnalisi e Fiorde), ma anche moltissimi hater. Se da una parte ci sono alcune ragazze che idolatrano l’ex gieffina, dall’altra ci sono tanti utenti che l’attaccano per qualsiasi cosa e che non si sono resi conto che il GF Vip è finito, persone che parlano ancora di Sparta, Persia, e dinamiche che dovrebbero essere rimaste dietro la porta rossa.

Ieri pomeriggio Antonella ha incontrato alcune fan ad un evento ed ha scritto su Twitter: “Grazie a tutti per il sostegno di oggi! Ne avevo bisogno. Siete stati carinissimi“.

Poche ore dopo l’influencer è tornata per salutare definitivamente il social di Elon Musk: “Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter“.

Personalmente non sono quasi mai stato d’accordo con Antonella Fiordelisi al GF Vip (almeno da novembre in poi), ma che Twitter non sia un posto sano è verissimo. Insomma, si può attaccare, criticare un personaggio, fare dell’ironia, ma senza offendere e vomitare insulti random. Detto questo, più che addio credo che questo sarà un arrivederci.

Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter 🫶 — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) June 8, 2023

L’addio di Antonella Fiordelisi e la reazione dei follower.

Ovviamente il tweet di Antonella ha generato reazioni di ogni tipo. Molti fan hanno capito la scelta dell’ex vippona e l’hanno supportata, altri utenti l’hanno bacchettata.

“Se fossi un parente o un amico di Edo e Antonella. Gli direi di farsi due regali. Uno disinstallare Twitter. È letteralmente il male soprattutto per lei. Due prendersi due giorni staccare da tutto e mettere il cell in una scatolina chiuso per 48 ore. Si vive meglio”. “Io penso che Twitter sia diventato uno dei social più brutti.. e la cosa più brutta è che nessuno prova a mettere fine a questa guerra inutile.. sono settimane ormai che entro senza leggere insulti o cattiverie.. tra di noi prima c’era più serenità”. “Le donnalisi: Si si Antonella fai bene finalmente hai capito che ti devi staccare da Twitter così non ricevi più odio’. Sempre loro che le criticano pure il paio di mutande che indossa (e spoiler lo hanno fatto). Ma fate una cosa seguitela solo quando pubblica il fidanzato”. “Ora dico una cosa forte ma almeno la legge. Antonella non so se l’hai capito ma sei stata la più odiata al gf e su Twitter. Mostrarti piú matura e meno chica mala avrebbe aiutato molti a riconsiderarti e ad apprezzarti, pensaci puoi sempre migliorare”.

L’articolo Fiordelisi prende una decisione netta: “Basta! Non è bello quando una non sta bene” proviene da Biccy.it.







Fonte