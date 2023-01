Fiordelisi ha un attacco di panico e vuole abbandonare il GF Vip: “Me ne vado basta!”

Da quando Edoardo Donnamaria si è scusato con Oriana per averla nominata, Antonella Fiordelisi è andata su tutte le furie ed è scoppiata una lite con il fidanzato (che è anche stato accusato di averle messo le mani addosso). Per quasi 24 ore i due si sono ignorati e in piena notte l’influencer campana ha avuto una ‘crisi d’ansia’. Nicole Murgia si è avvicinata a Edoardo e gli ha consigliato di andare dalla Fiordelisi: “Scusate se vi interrompo, ma Antonella non sta bene. Ha appena detto che vuole andare a casa ed ha un attacco di panico“.

Edoardo si è avvicinato ad Antonella per parlare e le ha chiesto il motivo di questo suo crollo. Alla base della crisi della gieffina c’è l’amicizia che Donnamaria ha con Oriana Marzoli.

“Sto male perché non sei come mi aspettavo. Io soffro di questa cosa, per me non è un gioco. Se stai giocando potevi dirmelo prima. e tu non capisci perché sto male, allora significa che non è cosa tra noi. Non sei stato carino nel fare molte cose. Anche la cosa che hai detto che ti ho condizionato per nominare Oriana.

Sei diventato energia negativa per me. Non voglio più stare male per te basta! Adesso lasciami stare basta voglio andarmene, sei una pessima persona. Sì è successo che Oriana mi ha offesa, sei un bugiardo non ti riconosco più basta! Mi mandi energie negative e mi fai stare male. Io me ne voglio andare basta, me ne voglio andare”.