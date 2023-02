Fiordelisi e Donnamaria si lasciano: “Trovo mille uomini meglio di te!”

Ci risiamo, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno nuovamente litigato e si sono lasciati per l’ennesima volta. Ieri sera il gieffino è andato su tutte le furie dopo che l’ex (?) compagna gli ha detto che ne trova mille meglio di lui.

“Da ora in poi voglio evitare di avere a che fare qualsiasi cosa con te. Perché per me una persona che ogni volta che litiga si mette a ridere, a scherzare e a ballare a fare la pazza contenta e sorridente, per me è una totale mancanza di rispetto. E mi sono proprio rotto le scatole di farmi mancare di rispetto da una ragazzina come te. Perché tu sei una bambina e non ti permettere mai più di venire qui per dirmi ‘ne trovo mille come te, meglio di te’. Ieri sera mi hai detto che ne trovavi mille meglio di me e l’hai ripetuto. Trovatene uno. Io con una persona che dopo aver litigato si butta sotto la doccia a ridere, ballare e fare la pazza non ci voglio stare. Fai le scenate da ragazzina, falle con altri. Basta, chiusa davvero”.