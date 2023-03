Fiordelisi e Donnamaria parlano di matrimonio e figli: “Noi siamo per sempre!”

Nonostante siano entrambi stati eliminati dalla casa del GF Vip, una al televoto e l’altro per una squalifica, per il momento Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria non si sono visti in nessun salotto tv. I due però hanno trovato spazio su Chi per raccontare il loro amore che definiscono ‘non perfetto, ma per sempre’.

Tra le tante cose, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo (che ieri ha fatto delle rivelazioni interessanti) e il volto di Forum hanno parlato anche di matrimonio e figli. Insomma, due ragazzi che amano fare le cose con calma.

“Se il nostro amore durerà? Sì, sì, sì tra me e lui durerà! Che dicono i genitori nostri? I miei sono felicissimi, lo adorano, oddio, avrei preferito che non si mettessero tanto in mezzo durante il mio percorso, mi dispiace di tanti interventi. – ha dichiarato Antonella -Se parliamo di matrimonio e figli? Ci siamo promessi che per quanto stiamo bene…” “Ieri sera lei mi faceva vedere con un’applicazione come verrebbe nostro figlio. – ha detto Edoardo – E verrebbe bellissimo, speriamo bello come lei e per l’80% con la testa mia e per il 20% la testa sua, non per altro, perché è tanto matta. Cosa dicono i miei? Pazzi di lei. Mamma dice: “Antonella è simpaticissima, matta come un cavallo, però è bella”. E papà pende dalle sue labbra. Anche perché dal vivo Antonella è più ragazza, la mia ragazza

Fiordelisi: “Io e Edoardo faremo tanti figli!”

In realtà non è la prima volta che la Fiordelisi parla di bambini, visto che l’ha fatto anche al GF Vip, durante una catfight con Micol, alludendo a una sorta di gara a chi genererà più prole: “Non litigheremo mai io e Edoardo! Ci sposeremo e faremo dei figli. Forse non avete capito. Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti pensa quanti figli faremo. Micol vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno fidati! Vediamo fra me e Micol chi durerà di più e farà più figli qua fuori, vedremo fra cinque anni!“.