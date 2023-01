Fiordelisi confessa di avere un ritardo e aggiunge: “Con lui tutti i giorni”

Può stare simpatica o meno, ma una cosa è certa: Antonella Fiordelisi è una delle protagoniste di questa edizione del GF Vip. L’influencer campana è sempre al centro delle dinamiche e nelle ultime 24 ore sta facendo parlare di sé sui social per un motivo davvero particolare. L’ex di Lenticchio mercoledì sera ha confidato al suo fidanzato di avere un ritardo: “Ancora non mi vengono, sono in ritardo di qualche giorno, bo stiamo a vedere dai“.

Fin qui nulla di strano, ma ieri la Fiordelisi ha fatto la stessa confidenza anche a Nikita e dopo le ha bisbigliato qualcosa all’orecchio e purtroppo dai video on line si riesce a sentire solo: “Tutti i giorni… non lo so se è possibile. Sì tutti giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare“.

Nikita all’inizio non ha capito: “Gli unicorni? Cos’è che hai detto? Ah, tutti i giorni… ma veramente?“. E questa è la faccia che ha fatto la Pelizon quando ha compreso la confessione della nuova amica…

Non è che qui si avvera il sogno di Sonia Bruganelli?

“Ormai con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il GF può durare anche due anni. Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa. Però mi hanno detto che era rischioso”.

Antonella ha un ritardo e ha chiesto di fare un test di gravidanza. Nikita ha chiesto se è possibile visto che sono in quella casa e lei ha detto che lo fanno tutti i giorni 🫢 #gfvip #gintonic — marta (@nondiregattose) January 19, 2023

Antonella ha un ritardo e ha chiesto al GF un test di gravidanza. IO VI PREGO#gfvip pic.twitter.com/utjit9nXm7 — *Martina (@Marti__Ml) January 19, 2023

Fiordelisi, nuove critiche per Edoardo Donnamaria.