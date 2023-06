Fiordelisi conferma la crisi con Donnamaria: “Non mi faccio mettere al secondo posto”

Dopo giorni di segnali social che lascivano poco spazio a dubbi, poco fa Antonella Fiordelisi si è sfogata su Instagram con una storia che sembra proprio rivolta a Edoardo Donnamaria. L’ex gieffina ha chiesto ai suoi fan di non chiederle sempre le stesse cose e poi ha spiegato come mai ultimamente le cose non andavano. Antonella ha detto che non vuole essere messa al secondo posto, soprattutto in una relazione in cui ha dato tanto.

“Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Grazie”.

“Fuori in due si sta benissimo, sicuramente meglio di dentro. Non abbiamo persone che danno fastidio, quindi benissimo. Siamo incollati da una settimana tra Roma e Milano, non ci siamo mai separati. – ha continuato la Fiordelisi – E’ successo solo una volta che ci siamo detti: “No, ora stai tu con i tuoi amici e io con i miei”, dopo mezz’ora ci scriviamo “No, uniamoci perché non ce la facciamo a stare distanti!.

La nostra, siccome è una storia importante, abbiamo pensato di andare oltre in futuro. Io per la prima volta ho anche pensato di diventare madre e l’ho pensato solo con lui. Quindi è una cosa importante e questo lui me l’aveva detto inizialmente e lui ha voglia di diventare padre. In questo momento si è appena svegliato.

Io in questi giorni ho avuto modo di vedere un po’ cosa è successo. Tutti parlano di noi, in positivo o in negativo, ma comunque se ne parla. Io non ho mai criticato nessuno, non ho rilasciato interviste parlando di altre persone quindi se lo fa Wilma Goich, devo pensare che lo fa per avere un po’ di visibilità, altrimenti non si spiega. Pure perché in Casa era dolcissima, mi diceva che eravamo carini, che ero maturata, che ero intelligente, che ero in gamba.Quindi se poi leggo le interviste dove offende e dice l’opposto, devo pensare che poi quello che ho pensato di lei era giusto cioè che è un po’ falsetto. Ma l’ha dimostrato più volte, non solo nel mio caso”.