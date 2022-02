Fiordaliso è la prima eliminata della nuova edizione de Il Cantante Mascherato.

La cantante – che vestiva i panni della Gallina – è stata cacciata dal pubblico dopo essere stata messa a rischio eliminazione da Arisa. Ed è proprio alla cantante che Fiordaliso ha tirato una stoccatina su Instagram mettendo un bel ‘mi piace’ al commento “ma Arisa non se poteva fare i fatti suoi?” scritto da un follower.

Marina Fiordaliso ha palesemente rosicato di essere stata eliminata, dato che voleva continuare quell’avventura. “Buongiorno! Cazzarola mi stavo divertendo, uff. La vostra Gallina vi vuole bene!” ha scritto il giorno dopo sui social, dove ha ricevuto molti commenti da suoi colleghi. Fra i tanti anche quello di Paolo Conticini che con delle emoji si è congratulato con lei. Fiordaliso, rispondendogli, ha forse fatto uno spoiler (?) scrivendogli “Sì sì fai il furbo che ci sei pure tu!“.

Ovviamente la cantante non può realmente sapere se Paolo Conticini fa parte del cast de Il Cantante Mascherato, dato che nessuno sa chi si nasconde sotto le maschere se non Milly Carlucci e pochi altri suoi collaboratori. Il nome dell’attore è però trapelato durante la prima puntata venendo associato alla maschera della Volpe. Sarà davvero lui?

Ecco l’identikit di Volpe:

“È un animale che mi somiglia molto, scattante e furba. Sono un pirata. Questo è il mio castello, la mia vita è lì fuori, solcando le onde. Maschere ne ho indossate tante nella vita, ma con l’età sono arrivato alla consapevolezza che la più giusta da usare è la mia. Sono una volpe vanitosa, simpatico, astuto, piuttosto bello direi.

Ho molti difetti, credo molto nell’amicizia. Non sapete quante volte ci sono rimasto fregato con questa cosa, ma continuo a crederci. Là fuori è un mondo difficile e se mi fermo pensare alle cose che ho fatto, alle conquiste, penso che ho sempre creduto in me e non ho mai spento il fuoco della curiosità e dell’entusiasmo. Questa nuova avventura non mi spaventa, ma mi carica”.