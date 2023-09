Fiordaliso al GF sbotta su Sanremo: frecciatina ad Amadeus

Ieri sera Fiordaliso ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. La cantante di Non Voglio Mica la Luna già nella clip di presentazione ha confessato di voler tornare al Festival di Sanremo: “Ho fatto ben nove Festival di Sanremo. E sapete cosa vuol dire? Che ne voglio fare un altro“. L’artista oggi pomeriggio ha spiegato ai suoi coinquilini come mai Amadeus e i passati direttori artistici non l’hanno presa a Sanremo. Secondo Fiordaliso adesso a Sanremo prenderebbero solo giovani cantanti o vecchie glorie over 80, lasciando a casa invece gli interpreti della sua generazione.

“Al Festival di Sanremo ci sono stata nove volte. Vorrei anche tornarci, ma non è ancora successo. I motivi? Ce ne sono diversi e quelli come me ora non li vogliono.

Per i cantanti non giovani se non hai 80 anni non ti chiamano. Per noi della mia generazione è difficile. Adesso vogliono i volti nuovi. Quelli degli anni 80 hanno più difficoltà. O c’è Zucchero che mi scrive un pezzo, Vasco che mi scrive una canzone, altrimenti preferiscono un Achille Lauro. La musica è molto cambiata. Ora le cose non sono più come prima.

Oppure prendono quelli più grandi di me. Vedi Albano Carrisi con Gianni Morandi. Quindi tra qualche anno mi prenderanno, mi vedrete quando avrò 80 anni. Mi vedrete su quel palco tra qualche anno. Sì mi dicono che son brava e ho una bella voca e basta. Poi faccio uscire un pezzo e non mi calcolano. Le radio non ti mettono e che faccio? Me lo ascolto da sola? Allora ti passa la voglia di farlo. E a me cosa mi dicono? ‘Sai volgiamo un volto nuovo’. Adesso voglio nuovi stimoli, che non avevo”.