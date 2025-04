Fior di Slovenia. Il verde sta bene con tutto.

La Slovenia si trasforma in un’esplosione di colori con l’arrivo della primavera, un periodo che celebra la leggerezza e la fioritura. Nonostante la sua piccola dimensione, il Paese offre una varietà di panorami che spaziano dal Mediterraneo alle Alpi, presentando un abito verde variopinto. La gente si dedica a diverse attività, come andare in bicicletta, cavalcare i famosi cavalli lipizzani o degustare piatti tipici in una gostlina. La primavera slovena si racconta attraverso colori, come il verde e l’oro, con il birrificio Laško che celebra 200 anni, il cui prodotto omonimo è amato, mentre il festival della birra e dei fiori promette festeggiamenti a luglio. La regione del Carso è associata al rosso delle sue terre e al turchese del lago di Cerknica, un lago intermittente che si trasforma a seconda delle stagioni, ospitando una ricca biodiversità.

Altro momento affascinante si svolge a Velika Planina durante la fioritura dello zafferano, che crea un manto viola tra creste alpine bianche. Qui si produce anche il Trnič, un formaggio tradizionale che simboleggia l’amore, donato dai pastori alle ragazze. Infine, il miele è una parte fondamentale della cultura slovena, con la Slovenia pioniera nell’apicoltura grazie a Anton Janša. Il 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale dell’Apicoltura, riconoscendo l’importanza di queste pratiche, inclusa nell’UNESCO come patrimonio culturale immateriale. In sintesi, la primavera in Slovenia è un caleidoscopio di esperienze, fiori e tradizioni che invitano a esplorarne la bellezza.