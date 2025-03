Finto maresciallo le ruba i gioielli

Due truffatori si sono spacciati per carabinieri e hanno derubato Federica Burger, moglie del regista Enrico Vanzina, di gioielli. L’episodio è avvenuto venerdì mattina a Roma. Nonostante l’età avanzata di 85 anni, la donna è stata raggirata attraverso una telefonata da parte di un sedicente maresciallo, il quale l’ha invitata a recarsi in caserma per un presunto incidente legato a un veicolo della famiglia. Durante la telefonata, il collaboratore domestico ha risposto e, convinto della veridicità della situazione, è uscito di casa, lasciando la donna sola.

Dopo la partenza del domestico, la Burger è stata contattata nuovamente dal truffatore, il quale le ha detto che un altro carabiniere si sarebbe presentato a casa. Utilizzando una strategia manipolativa, il truffatore le ha fatto credere che fosse necessario saldare immediatamente il danno, convincendola ad aprire la cassaforte. Il ladro è riuscito a rubare diamanti e altri preziosi, il cui valore deve ancora essere stimato, e poi è fuggito. Solo quando la Burger ha realizzato di essere stata truffata è stata costretta a contattare le autorità, presentando una denuncia ai veri carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Le forze dell’ordine hanno già fatto progressi nelle indagini, e c’è possibilità di identificare il truffatore nelle prossime ore. Enrico Vanzina ha commentato l’accaduto definendolo un “episodio increscioso” e ha elogiato l’operato dei carabinieri che si stanno occupando della situazione.