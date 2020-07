Fiori d’arancio per 24 livornesi, 15 uomini e 9 donne, che, tra il 2014 e il 2019, si sono sposati con stranieri solo per fargli ottenere il permesso di soggiorno. Cinque misure cautelari sono state emesse nelle scorse 48 ore dai carabinieri e 55 perquisizioni effettuate nelle province di Livorno, Siena, La Spezia, Torino e Padova per mettere fine ai falsi matrimoni tra italiani, sudamericani e nordafricani. Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle sotto la direzione della Procura della Repubblica di Livorno, riguardano le ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e induzione in falso in atto pubblico coinvolgenti, in particolare, un 55enne della Repubblica Domenicana arrestato e 4 livornesi di cui una donna sottoposti all’obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria.

Fonte