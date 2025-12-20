Finta animalista smascherata a Busto Garolfo

A Busto Garolfo, gli agenti della polizia locale hanno smascherato una finta animalista. Il fatto è accaduto quando al comando di polizia locale è giunta una chiamata che denunciava la presenza di sei cuccioli di cane abbandonati nella zona industriale della frazione di Olcella.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno raccolto la testimonianza di una donna di origine latino-americana, autrice della telefonata. I cuccioli di pastore maremmano erano in una scatola e apparivano in buono stato di salute. Gli animali sono stati presi in carico dagli agenti e consegnati al canile di Legnano per la custodia in attesa di adozione.

Tuttavia, gli agenti hanno voluto fare luce sul racconto della donna e hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le immagini hanno rivelato che i cuccioli erano stati consegnati alla donna da un’altra persona e che lei aveva simulato il ritrovamento.

La donna ha tentato di abbandonare gli animali senza destinarli a un triste epilogo, ma farli ricoverare al canile. Tuttavia, il raggiro non è sfuggito agli agenti della polizia locale. La donna è stata denunciata per abbandono di animale e tentata truffa ai danni dell’amministrazione, poiché i costi per la degenza dei cuccioli al canile sarebbero stati a carico del Comune di Busto Garolfo.

I cuccioli si trovano per il momento al sicuro presso il canile, mentre per la donna si prospetta un futuro difficile.