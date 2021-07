Quello squarcio sul giubbotto avrebbe dovuto rappresentare la prova dell’aggressione, violenta e feroce, subita all’interno della scuola Diaz. Tale da giustificare una reazione ancora più brutale. Ma Massimo Nucera, agente scelto del Nucleo speciale del VII Reparto Mobile di Roma, quella coltellata alla giacca se l’era inferta da solo. E Maurizio Panzieri, allora Ispettore capo dello stesso Nucleo speciale, aveva firmato un verbale chiaramente fasullo, per avvalorarne la tesi. Entrambi erano stati condannati a a 3 anni e 5 mesi di cui tre condonati. E avevano deciso di presentare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Istanza respinta proprio in queste ore, a vent’anni dal massacro con cui si chiuse il G8 genovese, Stessa sorte anche per i ricorsi presentati da Angelo Cenni, uno dei sette capisquadra del VII Nucleo del Reparto Mobile di Roma e da due suoi colleghi, capisquadra anch’essi.

Nel ricorso presentato dal legale di Nucera e Panzieri si sottolineava che “l’esame condotto dalla Cassazione non è stato effettivo ed equo” e si accusa la Corte di non avere tenuto in considerazione la controversa perizia di Carlo Torre, Professore di Medicina Legale a Torino (lo stesso che si occupò della morte di Carlo Giuliani), che giudicò i tagli compatibili con l’ultima ricostruzione effettuata da Nucera davanti ai giudici. Il difensore di Cenni sosteneva anche che l’intero processo fosse “basato su un materiale probatorio carente e lacunoso”.

Per Nucera e Panzieri la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che gli imputati abbiano “potuto presentare le sue ragioni in tribunale alle quali è stata data risposta con decisioni che non sembrano essere arbitrarie o manifestamente irragionevoli, e non ci sono prove che suggeriscano il fatto che il procedimento è stato ingiusto. Ne consegue che queste accuse sono manifestamente infondate” e quindi ha dichiarato il ricorso irricevibile”.

Per il caposquadra Cenni e i suoi due colleghi, la Corte Cedu “ritiene che i fatti presentati non rivelino alcuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà enunciati nella Convenzione o nei suoi protocolli”. Accuse “manifestamente infondate” e quindi la Corte “dichiara il ricorso irricevibile”. Restano ancora pendenti, e già dichiarati ammissibili, i ricorsi di alcuni dirigenti di polizia condannati sempre per l’irruzione alla Diaz come l’ex capo dello Servizio Centrale Operativo, Francesco Gratteri e Filppo Ferri, ex capo della Squadra mobile di Firenze