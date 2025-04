Fino all’Ultimo Respiro: La Mia Storia con Lui

Il senatore Mario Occhiuto di Forza Italia ha parlato della tragica morte del figlio Francesco, avvenuta un mese e mezzo fa. Francesco, 30 anni, si è suicidato lanciandosi dalla finestra dell’ottavo piano di un appartamento a Cosenza durante la sua terza crisi psicotica. Occhiuto ha descritto il suo stato d’animo citando Victor Hugo, sentendosi “come un chicco di grano nella macina” che gira incessantemente.

Nell’intervista rilasciata a Il Giornale, il senatore ha rivelato che il figlio ha sofferto di problemi di salute mentale per circa due anni, iniziati con una prima crisi psicotica mentre studiava a Parma. Mario ha cercato di essere sempre presente, temendo per la vita del giovane. Francesco, pur essendo uno psicologo consapevole della sua condizione, rifiutava di assumere farmaci, credendo che questi fossero inefficaci e dannosi.

Il senatore ha anche condiviso il peso del dolore, spiegando come il legame con Francesco fosse profondo e speciale. Dopo la tragedia, Occhiuto si sente svuotato e afferma che il suo dolore è costante e lo difende, sentendo che se avesse potuto, sarebbe voluto essere al posto del figlio. Il giorno del suicidio, era in casa con Francesco, il quale sembrava tranquillo e ha chiesto di fare una passeggiata prima del tragico evento, avvenuto in un attimo di distrazione del padre. La perdita ha lasciato un segno indelebile nel cuore del senatore, che continua a lottare con il dolore per la perdita del suo amato figlio.