Fino a Quando Sarà Possibile Votare

Chiudono le urne in Liguria. Domenica 27 ottobre, le votazioni per le elezioni regionali hanno registrato un’affluenza al di sotto delle aspettative, con un calo significativo rispetto al 2020. Alla chiusura dei seggi, il tasso di affluenza è stato del 34,7%, inferiore del 5% rispetto al dato del 39,8% dello stesso momento nel 2020. Solo le province di Genova e La Spezia hanno ottenuto risultati migliori, mentre Savona e Imperia hanno visto un crollo nell’affluenza.

Le condizioni meteorologiche avverse hanno influito sulla decisione di molti cittadini di non recarsi alle urne. Durante il weekend, la Liguria è stata colpita da forti temporali che hanno costretto le autorità a modificare la ubicazione di alcuni seggi, poiché gli edifici originali scelti per accogliere le votazioni erano stati danneggiati dagli eventi atmosferici. Il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, ha espresso gratitudine nei confronti dei soccorritori nel momento in cui ha votato, contrastando le difficoltà create dalle condizioni climatiche avverse.

Le votazioni non sono terminate con la chiusura dei seggi domenica; i cittadini possono continuare a votare lunedì 28 ottobre, con i seggi aperti dalle 7 alle 15. Dopo la chiusura, seguirà il conteggio dei voti, previsto per concludersi in serata con l’annuncio ufficiale del vincitore. Si prevede che nella giornata di lunedì, le condizioni meteorologiche possano migliorare, il che potrebbe incentivare una maggiore affluenza e prevenire un nuovo calo storico.

L’incertezza della tornata elettorale, insieme alla presenza di maltempo, ha reso la partecipazione un tema caldo tra gli elettori, evidenziando l’importanza di questi eventi non solo per la politica locale, ma anche come momento di coinvolgimento civico. Le ultime ore di votazioni rappresentano quindi una sfida significativa, con la speranza che le avverse condizioni meteorologiche possano allentarsi e consentire una maggiore partecipazione rispetto a quella registrata nella giornata di domenica.