Un’ondata di freddo e di maltempo in arrivo dalla Russia sta gelando l’Italia intera, da Nord a Sud. Fiocchi di neve sparsi si sono visti anche a Roma. Ovunque le temperature sono arrivate sotto lo zero, e il maltempo è previsto anche domani con possibili nevicate al Sud. Week-end dunque di gelo su tutta la Penisola con le temperature che sono crollate anche di 15 gradi.

Il freddo di queste ore ha colpito l’Ospedale del Mare di Napoli, dove la voragine apertasi nel parcheggio ha lasciato 220 ricoverati senza riscaldamento. Intanto è stato deciso il dissequestro dell’area per consentire le riparazioni. E sempre a Napoli il Comune ha deciso di tenere aperta anche la notte la stazione metro Vanvitelli, oltre a quelle che già erano accessibili fuori orario, per consentire un riparo ai senzatetto.

Freddo intenso sugli Altopiani abruzzesi dove il record della temperatura minima è stato di -26.2 in località Piani di Pezza (a 1.450 metri sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo). Nevica anche in tutta la provincia di Isernia con temperature fino a -10 a Capracotta; il maltempo non ha comunque provocato problemi alla viabilità.

Ondata di gelo anche su tutta l’Umbria e a Castelluccio di Norcia è ripreso a nevicare; qualche fiocco è sceso anche su Perugia. Da tutte le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale sono state registrate nel corso della notte e nella mattinata temperature abbondantemente sotto lo zero. La città più fredda è Cascia con la minima che è scesa a -13,6 gradi.

Temperature in calo a partire da stasera sulla Toscana. Durante la notte e le prime ore del mattino di domani il termometro scenderà sotto lo zero su gran parte del territorio con possibile formazione di ghiaccio locale anche sulle zone di pianura. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per ghiaccio che interesserà tutta la regione.

La Coldiretti lancia l’allarme per la frutta e gli ortaggi coltivati all’aperto. Ma il forte e repentino abbassamento della temperatura mette a rischio anche la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo e per salvarli vengono protetti con cappottini, lampade riscaldanti e impianti per alzare la temperatura dell’acqua. L’organizzazione degli agricoltori ha calcolato che in questo mese di gennaio già sono stati registrati 23 eventi climatologici estremi tra grandinate, tornado, nevicate anomale, valanghe e tempeste di fulmini che hanno colpito lungo tutta la Penisola.

Lunedì è prevista una giornata ventosa soprattutto nelle regioni settentrionali. Il tempo resterà instabile sui settori adriatici centro-meridionali e sul basso Tirreno con precipitazioni sparse, nevose in collina. Prevista nebbia sulla pianura Padana. Nel resto d’Italia invece potrebbe fare di nuovo capolino il sole.