Fino a 1 milione di partecipanti nelle videochiamate

La nota piattaforma Zoom ha da poco svelato il raggiungimento di un traguardo particolarmente interessante. Le videoconferenze infatti possono ora supportare sino ad un milione di partecipanti in contemporanea, pari a dieci volte in più il limite posto in precedenza.

L’annuncio in questione, segue a poca distanza quello dei principali gruppi politici americani, che hanno confermato l’utilizzo di Zoom per la raccolta di fondi da destinare alla campagna elettorale della vicepresidente Kamala Harris, in virtù della grandissima mole di persone che hanno partecipato ai vari comizi proposti online. Il tutto è partito infatti lo scorso mese, quando si è tenuta la videoconferenza dal titolo “Win with Black Women“, a cui hanno partecipato circa 40.000 persone e che contemporaneamente ha consentito di raccogliere 1,5 milioni di dollari per la campagna elettorale della candidata alla Casa Bianca. Hanno poi fatto seguito altre due call, dal nome “White Dudes for Harris” e “White Women for Harris”, a cui hanno partecipato specificatamente 190.000 e 164.000 persone.

Tale scelta dunque potrebbe portare una nuova e ricca fonte di entrate alla piattaforma. Si tratterebbe di una vera e propria manna dal cielo per Zoom, considerati gli ultimi periodi, che hanno fatto registrare un costante declino delle azioni, passata da un tetto massimo di 560 dollari ciascuna, agli attuali 60. Zoom consente di poter ospitare eventi di grandi dimensioni, dando la possibilità ai suoi clienti di poter scegliere tra webinar con capacità massime di partecipazione, pari a 10.000, 50.000, 100.000, 250.000, 500.000 e, da questo momento in poi, fino ad 1 milione di utenti.



Smita Hashim, Chief Product Officer di Zoom, ha tenuto a ribadire l’importanza di questa novità, dichiarando: “Ora gli organizzatori di eventi dispongono di flessibilità e del potere di ospitare delle esperienze particolarmente interattive potendo contare su una scala senza precedenti, grazie alla nuova possibilità di acquistare webinar monouso dalle grandi dimensioni“.

La raccolta fondi a scopi politici potrebbe essere solo l’inizio, l’azienda americana ha infatti previsto che nell’immediato futuro, gli eventi virtuali con una massiccia partecipazione di utenti prenderanno sempre più piede e diverranno più comuni anche in altri settori, sia del pubblico che legati all’intrattenimento. Un esempio, attori, celebrità ed artisti vari potranno sfruttare le potenzialità della piattaforma per dar vita ad incontri a distanza con i propri fan o ad altro tipo di esperienze virtuali, dando vita a nuove strade legate al coinvolgimento ed all’interazione con i loro seguaci.

Passando al capitolo prezzi, la prenotazione di un webinar per un milione di partecipanti, viene proposta al prezzo di 100.000 dollari, il che potrebbe essere tanto ma non troppo. Se infatti consideriamo il costo da sostenere per un webinar con un massimo di 10.000 persone, è pari a 9.000 dollari, risulta piuttosto facile intuire come la cifra richiesta non sia poi così elevata. E voi cosa ne pensate? Lo trovate uno strumento efficace?