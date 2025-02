FINNEAS debutta in Italia: concerto al Festival Tener-A-Mente [Info e Biglietti]

FINNEAS annuncia un attesissimo concerto in Italia mercoledì 9 luglio 2025 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS), nell’ambito del Festival Tener-A-Mente. Questo evento fa parte del suo tour europeo “For Cryin’ Out Loud! : The Tour”, il quale rappresenta il suo maggior tour da headliner, portando sul palco il suo sound innovativo e una selezione di brani emozionanti. Il suo secondo album in studio, “For Cryin’ Out Loud!”, è il risultato di sessioni in studio a Los Angeles con amici e collaboratori, segnando un approccio più collettivo rispetto al suo album di debutto “OPTIMIST”.

Il nuovo capitolo della carriera di FINNEAS arriva dopo il successo del terzo album della sorella Billie Eilish, “HIT ME HARD AND SOFT”, e dopo aver vinto un secondo Oscar per la canzone “What Was I Made For”, creata per il film Barbie. Inoltre, FINNEAS sta per debuttare come autore nella serie “Disclaimer” su Apple TV+, diretta da Alfonso Cuarón.

Il Festival Tener-A-Mente promette una line-up variegata, con altri artisti già confermati come i The The, Anastacia, Morrissey, Mika, la The Kenny Wayne Shepherd Band e Antonello Venditti, che chiuderà il festival con due concerti. Questa edizione del festival mira a avvicinare un pubblico sempre più ampio al mondo della musica e dell’arte.

Per chi è interessato, i biglietti per il concerto di FINNEAS e per gli altri eventi sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone.