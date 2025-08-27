Finnair amplia il suo network estivo in Italia: Catania e Firenze

Finnair sta ampliando il suo network estivo, introducendo nuove destinazioni in Italia. Per l’estate 2026, sono state aggiunte Catania e Firenze, ampliando così l’offerta verso il Sud Europa. Accanto a queste, la compagnia offrirà voli per Valencia e l’isola greca di Kos, precedentemente operati solo come charter.

Christine Rovelli, chief revenue officer di Finnair, ha dichiarato che l’Italia, la Spagna e la Grecia sono molto richieste dai passeggeri del Nord Europa durante i mesi estivi. Le nuove rotte permetteranno di combinare vacanze al mare e esperienze culturali, con un periodo di viaggio che si estenderà dalla primavera all’autunno.

I voli per Firenze saranno attivi due volte a settimana, dal 2 aprile al 18 ottobre, mentre Catania sarà raggiungibile con tre voli settimanali, dal 31 marzo al 21 ottobre. Anche Valencia e Kos verranno servite con due voli a settimana.

Durante l’estate 2026, l’offerta di Finnair in Italia comprenderà anche Roma, Milano, Napoli, Venezia, Verona e Bologna, aggiungendo numerose destinazioni spagnole e greche. La compagnia punta a diventare un attore chiave nel mercato del trasporto aereo verso il Mediterraneo, mirando a soddisfare le esigenze dei viaggiatori in cerca di sole e cultura.