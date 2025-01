FINLEY torna con il singolo “BOMBER” e svela il tour estivo 2025 [Dettagli e Biglietti]

I Finley annunciano il loro ritorno con un nuovo singolo, “BOMBER”, in uscita il 24 gennaio. Questa canzone segue il recente album “Pogo Mixtape – Vol.1”, che include 14 duetti, e il concerto evento “TUTTO È POSSIBILE AL FORUM”, tenutosi il 16 ottobre e che ha visto la partecipazione di 10.000 fan. “BOMBER” narra la storia di ragazzi cresciuti in provincia, luoghi spesso trascurati dove le aspirazioni sembrano inarrivabili, ma che sono anche fonte di sogni intensi. La band sottolinea come in questi contesti sia nata la loro determinazione a conquistare anche l’impossibile.

Nel 2025, i Finley saranno protagonisti del tour estivo “TUTTO È POSSIBILE IN TOUR”, portando la loro musica nei principali palcoscenici italiani per continuare a costruire un’importante carriera nel panorama della musica pop punk. Formata nel 2002 da Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso), la band debutta nel 2006 con “Tutto è Possibile”, diventato in breve tempo doppio disco di platino. Seguono altri successi, come l’album “Adrenalina” nel 2007 e la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2008 con “Ricordi”.

Dopo vari progetti e successi, inclusi un EP e un terzo album nel 2010, i Finley tornano in tour nel 2022, riscontrando un grande successo. Recentemente hanno pubblicato il brano “Porno” e il singolo “Politically correct” con Benji, segnalando un ritorno alle sonorità originali che li hanno contraddistinti. Biglietti disponibili per i loro concerti estivi.