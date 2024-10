Fink BlackRock: bene un sistema bancario più unificato. Non commenta su Unicredit.

Il CEO di BlackRock, Larry Fink, ha espresso il suo supporto per le fusioni tra banche in Europa e ha incoraggiato gli Stati membri a continuare l’unificazione del mercato bancario nel continente. Nel corso di un’intervista alla conferenza Berlin Global Dialogue, Fink ha sottolineato l’importanza di avere un sistema di mercati dei capitali più robusto e un sistema bancario maggiormente integrato in Europa. Tuttavia, ha scelto di non commentare specificamente un possibile accorpamento tra Commerzbank e UniCredit, due istituti di credito di cui BlackRock è un azionista significativo.

BlackRock detiene una partecipazione del 7,019% in UniCredit, rendendola il maggiore investitore dell’istituto, mentre in Commerzbank possiede una quota del 7,34%, piazzandosi al terzo posto dopo UniCredit e il governo tedesco, che detiene rispettivamente il 21,21% e il 12,11%. Fink ha chiarito la sua posizione sull’unione tra banche, esprimendo una ferma convinzione nella necessità di collaborazioni e fusioni nell’ambito bancario e dei mercati dei capitali, senza però entrare nei dettagli delle operazioni attuali tra le due banche.

L’appello di Fink si inserisce in un contesto più ampio di discussione sulle potenzialità delle fusioni nel settore bancario europeo, particolarmente rilevanti in un periodo di crescente incertezza economica e di necessità di stabilità finanziaria. L’idea di un mercato bancario maggiormente unificato è vista come un passo cruciale per rafforzare le strutture finanziarie all’interno dell’Unione Europea, contribuendo a una maggiore resilienza economica e a una migliore allocazione delle risorse.

Fink ha ribadito che per affrontare le sfide globali e promuovere uno sviluppo economico sostenibile, è fondamentale unire le forze nel settore bancario. L’accento sull’unione e sulla collaborazione è, quindi, un messaggio chiave da parte di BlackRock, messo in risalto da uno dei leader più influenti nel panorama finanziario attuale.

In sintesi, Larry Fink sostiene una maggiore integrazione delle banche in Europa per creare un sistema finanziario più solido, pur mantenendo la riservatezza riguardo alle operazioni specifiche di Commerzbank e UniCredit, in quanto BlackRock è investitore di entrambi.