Finita la luna di miele tra Meloni e gli italiani

Centomila persone possono davvero costruire un’alternativa di governo? Giuseppe Conte crede di sì. Durante una manifestazione a Roma, il leader del Movimento 5 Stelle ha affermato che stanno gettando le basi per sfidare il centrodestra. Criticando l’esecutivo di Giorgia Meloni, Conte ha parlato di una “luna di miele” basata su menzogne e bugie, denunciando misure repressive contro il dissenso politico.

La manifestazione del 5 aprile, dedicata alla giornata della coscienza, ha superato le aspettative con una partecipazione cinque volte superiore a quella prevista. Oltre 20mila persone hanno partecipato, inclusi pacifisti e simpatizzanti. Il corteo ha lanciato slogan contro Meloni e altre figure politiche, come Daniela Santanchè e Carlo Calenda, per le loro recenti dichiarazioni. Anche il Partito Democratico era presente, pur con l’assenza della segretaria Elly Schlein. Francesco Boccia, capogruppo Dem al Senato, ha sottolineato le divisioni e unità tra i partiti, affermando la volontà di unire le opposizioni per mandare a casa il governo Meloni.

Le possibilità di alleanza tra il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra sono state esplorate dai leader Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Tuttavia, Pina Picierno del PD ha espresso il suo disappunto sui temi trattati nella piazza, evidenziando la mancanza di mobilitazione contro i dittatori stranieri. Infine, Conte ha ribadito l’orgoglio e la compattezza del suo movimento, invitando a respingere il riarmo e a sostenere l’Europa.