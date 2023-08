Finish Quantum Infinity Shine Pastiglie Lavastoviglie, 83 Capsule Lavastoviglie, Pastiglie per Lavastoviglie per una Pulizia Profonda e Stoviglie Brillanti

Finish Quantum Infinity Shine Lavastoviglie Tabs Le pastiglie per lavastoviglie Finish Quantum Infinity Shine offrono una pulizia profonda e una lucentezza radiante con una speciale tecnologia di protezione del vetro.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 11,5 x 24 x 30,5 cm; 980 grammiProduttore ‏ : ‎ Reckitt BenckiserASIN ‏ : ‎ B09PYLZSQXNumero modello articolo ‏ : ‎ 3219643Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

PULIZIA PROFONDA: Le caps per lavastoviglie Finish Quantum Infinity Shine, grazie alla tecnologia compatta a 3 camere, sono efficaci nel rimuovere tutti i residui di cibo, anche senza pre-lavaggio

BRILLANTEZZA SPLENDENTE: La Powerball liquida dona una brillantezza splendente

TECNOLOGIA PROTEGGI VETRO: Le caps lavastoviglie Finish Quantum Infinity Shine si prendono cura dei tuoi bicchieri e aiutano a proteggerli dalla corrosione e dagli aloni; Questo prodotto non protegge dai danni meccanici e non rigenera gli oggetti già danneggiati

PELLICOLA SOLUBILE: Non scartare né rompere la cap. La pellicola è biodegradabile e solubile al 100% in acqua; Si dissolve completamente durante il lavaggio

#1 MARCA*: *Fonte: NielsenIQ Homescan, Totale Italia, Detergenti per Lavastoviglie, AT 15 Agosto 2021 ( 2021, NielsenIQ)

26,99€