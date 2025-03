Finish Quantum Infinity Shine – 120 Capsule per Lavastoviglie, Detergente Efficace per Pulizia e Brillantezza Superiore

(as of – Details )

Prezzo:





Finish Quantum Infinity Shine Pastiglie Lavastoviglie, 120 Capsule Lavastoviglie, Detergenti per Lavastoviglie per una Pulizia e Brillantezza Efficace (Confezione da 2)

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 30,6 x 27,2 x 9,7 cm; 1,39 kg

Produttore ‏ : ‎ Reckitt Benckiser

ASIN ‏ : ‎ B0BGY3TNWS

Numero modello articolo ‏ : ‎ 05059001509635

Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

LA CONFEZIONE: il pacco contiene 120 pastiglie lavastoviglie Finish Quantum Infinity Shine, Detersivo per Lavastoviglie per una pulizia e brillantezza efficace; la confezione è richiudibile e riciclabile

PULIZIA CON AZIONE SGRASSANTE: Le capsule per lavastoviglie Finish Quantum Infinity Shine, grazie alla tecnologia compatta a 3 camere, sono efficaci nel rimuovere tutti i residui di cibo, anche senza prelavaggio

BRILLANTEZZA EFFICACE: La Powerball liquida dona una brillantezza splendente

TECNOLOGIA PROTEGGI VETRO: Le pastiglie lavastoviglie Finish Quantum Infinity Shine si prendono cura dei tuoi bicchieri e aiutano a proteggerli dalla corrosione e dagli aloni; Questo prodotto non protegge dai danni meccanici e non rigenera gli oggetti già danneggiati

PELLICOLA SOLUBILE: Non scartare né rompere le capsule, la pellicola è biodegradabile e solubile al 100% in acqua; si dissolve completamente durante il lavaggio

MARCA: Fonte: NielsenIQ Homescan, Totale Italia, Detergenti per Lavastoviglie, AT 15 Agosto 2021 (2021, NielsenIQ)