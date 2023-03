Finish Quantum + Igiene, Detersivo Lavastoviglie Raccomandato da Napisan, Gel Lavastoviglie al Limone, 182 Lavaggi, 7 confezioni da 26 Lavaggi di Liquido Lavastoviglie

Finish Quantum +Igiene Gel raccomandato da Napisan per piatti igienicamente puliti e brillanti. Agisce contro le macchie di cibo ostinate sui piatti. Mantiene la brillantezza nel tempo. La formula a rapida dissoluzione di Finish Quantum Igiene+ Gel dona un pulito e una brillantezza sorprendenti! La sua formula sgrassante agisce contro i residui di grasso più difficili, per piatti igienicamente puliti e brillanti.

Finish Quantum +Igiene Gel. Detergente per lavastoviglie. Contiene Subtilisina. Può provocare una reazione allergica. Tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non ingerire. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.

Istruzioni d’uso: aprire il flacone e versare il gel nella vaschetta del detergente. Chiudere la vaschetta e selezionare il programma di lavaggio. Per un migliore risultato si raccomanda l’utilizzo di Finish Brillasciuga®.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 39.6 x 26.5 x 11.8 cm; 4.58 KgProduttore ‏ : ‎ Reckitt BenckiserASIN ‏ : ‎ B095K1438YNumero modello articolo ‏ : ‎ 3181472_7Paese di origine ‏ : ‎ Italia

