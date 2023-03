Finish Powergel Detersivo Lavastoviglie Anti Odore, Gel Lavastoviglie, 210 Lavaggi, 7 confezioni da 30 Lavaggi di Liquido Lavastoviglie

Finish All in 1 Max Powergel Trappola anti-odore cattura anche l’odore di pesce e uova da 12h. La formula a rapida dissoluzione di Finish All in 1 Max Power Gel dona un ottimo pulito e brillantezza. La sua formula con particelle cattura odore combatte i residui più difficili, neutralizzando i cattivi odori per una bella pulizia e freschezza. Le sue azioni: efficace anche contro l’odore di pesce e uova da 12 ore, con particelle cattura odore, dona freschezza ad ogni lavaggio. Istruzioni d’uso: aprire il flacone e versare il gel nella vaschetta del detergente. Chiudere la vaschetta e selezionare il programma di lavaggio. Per un miglior risultato si raccomanda l’utilizzo di Finish Brillasciuga. Finish All in 1 Max Power Gel Anti-Odore. Detergente per lavastoviglie. Contiene Subtilisina. Può provocare una reazione allergica. Tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non ingerire. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.

