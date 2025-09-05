Finish Powergel Detersivo Lavastoviglie Anti Odore – 210 Lavaggi

🔥 Offerta Amazon
Finish Powergel Detersivo Lavastoviglie Anti Odore, Gel Lavastoviglie, 210 Lavaggi, 7 Confezioni da 30 Lavaggi
Finish Powergel Detersivo Lavastoviglie Anti Odore
Scopri l’efficacia senza pari del Finish All in 1 Max Powergel, un detersivo per lavastoviglie creato per affrontare anche i cattivi odori più ostinati. Grazie alla sua formula avanzata, cattura gli odori di pesce e uova fino a 12 ore, offrendo una freschezza duratura ad ogni lavaggio.
Il gel si dissolve rapidamente, garantendo un pulito impeccabile e una brillantezza che fa la differenza. Le particelle specifiche presenti nella formula sono progettate per neutralizzare anche i residui più difficili, donandoti stoviglie splendenti e profumate.
Vantaggi di Finish Powergel:
- Rimuove efficacemente gli odori sgradevoli, mantenendo la tua cucina fresca.
- Formato conveniente: con 7 confezioni da 30 lavaggi, avrai sempre a disposizione il tuo alleato contro lo sporco.
Basta seguire un semplice passo: apri il flacone, versa il gel nella vaschetta del detergente e seleziona il programma di lavaggio. Per risultati ottimali, ti consigliamo di utilizzare anche Finish Brillasciuga.
Scegli Finish per ottenere il massimo dalla tua lavastoviglie e goditi stoviglie pulite e brillanti ogni giorno. Non aspettare oltre: trasforma la tua esperienza di lavaggio in un momento di piacere!
