Finish Powergel Detersivo Lavastoviglie al Limone, Gel Lavastoviglie, 120 Lavaggi, 4 confezioni da 30 Lavaggi di Liquido Lavastoviglie

Finish All in 1 Max Powergel Poteri Sgrassanti Limone scioglie i residui incrostati da 24h. La formula a rapida dissoluzione di Finish All in 1 Max Power Gel dona un ottimo pulito e brillantezza. La sua formula sgrassante al limone agisce contro i residui di grasso più difficili, per risultati ottimi. Le sue azioni: attacca il grasso, lo intrappola e lo rimuove dai piatti ed evita che si riepositi sui piatti. Istruzioni d’uso: aprire il flacone e versare il gel nella vaschetta del detergente. Chiudere la vaschetta e selezionare il programma di lavaggio. Per un miglior risultato si raccomanda l’utilizzo di Finish Brillasciuga. Finish All in 1 Max Power Gel Limone. Detergente per lavastoviglie. Contiene Subtilisina. Può provocare una reazione allergica. Tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non ingerire. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.

Il risultato Finish – Finish è la marca n°1 per risultati brillanti anche nei cicli brevi (Fonte: Nielsen Homescan, Totale Italia, Prodotti per Lavastoviglie, AT 9 Settembre 2020)

