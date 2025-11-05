Finish Infinity Shine, 80 Capsule – 3x Lavastoviglie Pulito!

🔥 Offerta Amazon
Finish Ultimate Infinity Shine Dishwasher Tablets, 80 Capsules, Dishwasher Cleaners Against Dirt and Topped Residues (Pack of 3)
Finish Ultimate Infinity Shine: Capsule per Lavastoviglie
Scopri le Finish Ultimate Infinity Shine, le incredibili capsule per lavastoviglie che garantiscono una pulizia impeccabile. Ogni confezione contiene 240 tablet, suddivisi in 3 pacchi da 80 capsule, pensati per combattere lo sporco e i residui più ostinati.
Un’azione potente contro lo sporco
Grazie alla tecnologia del guscio protettivo, queste capsule non solo sgrassano, ma lucidano anche la tua stoviglia, proteggendola nel tempo. Sia che tu abbia piatti decorati, bicchieri o posate, puoi contare su Finish per un’igiene totale.
Vantaggi pratici
- Facilità d’uso: Non è necessario rompere o rimuovere le capsule, il film è biodegradabile e si scioglie completamente in acqua durante il lavaggio.
- Protezione attiva: La funzione di protezione dello smalto mantiene il tuo vetro e le tue posate lucenti, lavaggio dopo lavaggio.
Scegli la qualità
Non lasciare che i residui ostinati rovinino la bellezza della tua tavola. Ordina adesso le capsule Finish Ultimate Infinity Shine e porta la tua esperienza di lavaggio a un livello superiore!
