“Finisce così” Chiara Ferragni e Fedez, è ufficiale: la notizia arriva dal tribunale

Il 12 dicembre 2023, il Tribunale di Milano ha ufficializzato la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, confermando le condizioni concordate tra i due ex coniugi, genitori di Leone e Vittoria, nati nel 2018 e nel 2021. Dopo circa sei anni di matrimonio, Chiara e Federico avevano presentato il ricorso per la separazione lo scorso novembre, raggiungendo rapidamente un accordo che stabilisce una divisione chiara delle responsabilità genitoriali, con i bambini che trascorreranno del tempo con entrambi i genitori, ma con prevalente collocazione presso la madre.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, Fedez si assumerà le spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, senza prevedere un assegno di mantenimento per Chiara Ferragni. Gli avvocati di Federico, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, hanno dichiarato che nei prossimi sei mesi si procederà anche con la richiesta di divorzio, che sarà presentata in un unico atto. Hanno sottolineato come i due ex coniugi abbiano dimostrato maturità e disponibilità reciproca nell’interesse dei loro figli, riuscendo a trovare un accordo complessivo in tempi brevi.

I Ferragnez, che già da tempo non vivono più insieme, con Fedez che ha lasciato l’attico di famiglia, si preparano a trascorrere il primo Natale separati. Attualmente, Chiara Ferragni è sentimentalmente legata a Giovanni Tronchetti Provera, manager del gruppo Pirelli. Nonostante la nuova relazione, Chiara ha scelto di includere Fedez nell’albero di Natale dei figli, condividendo una foto della famiglia al completo e spiegando che “per i bambini, questo e altro”.

Dall’altra parte, Fedez, dopo vari flirt estivi, si sta preparando a tornare sul palco dell’Ariston per la prossima edizione del Festival di Sanremo, dove i fan aspettano con ansia di scoprire la lista dei Big in gara. La separazione dei Ferragnez rappresenta un importante capitolo nella loro vita, caratterizzata da un pubblico interesse e una forte presenza sui social media. La loro capacità di mantenere una relazione positiva per il bene dei figli è stata riconosciuta e apprezzata.