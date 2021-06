Andranno all’asta il primo ottobre il mulino e la relativa area che si affaccia sul torrente Merse, nel comune di Chiusdino (Siena), non lontano dall’Abbazia di San Galgano, scelto negli anni Novanta dalla Barilla come set per i celebri spot del ‘Mulino bianco’ e diventato, per la fama acquisita con la pubblicità, anche meta turistica. A dare la notizia La Nazione, spiegando che la vendita decisa dal tribunale della casa-fattoria ‘sogno’ della famiglia italiana che voleva vivere nel verde si terrà l’1 ottobre, mentre le offerte possono arrivare all’Istituto vendite giudiziarie di Siena entro fine settembre.

Il logo del celebre marchio

La base d’asta per il complesso, divenuto poi un agriturismo, era di 1 milione e 100mila euro, l’offerta minima però, spiega il quotidiano, è scesa a 831mila euro.