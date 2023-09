Fininvest, Marina e Pier Silvio siglano patto per votazioni in assemblea

– Marina e Pier Silvio Berlusconi, figli ed eredi di Silvio Berlusconi, proprietari della maggioranza della finanziaria di famiglia Fininvest, hanno siglato un patto parasociale per votare assieme nelle assemblee della holding a monte delle società quotate. Marina e Pier Silvio detengono assieme il 52% delle azioni Fininvest, che a sua volta controlla MFE Mediaset e Mondadori e detiene il 30% di Banca Mediolanum.

Con il patto sottoscritto, che verrà depositato nei prossimi giorni, i fratelli si impegnano a coordinarsi rispetto alle decisioni relative alla holding di famiglia in modo da gestire Fininvest in perfetta unione e garantirne un controllo stabile.

Prima di votare, Marina e Pier Silvio si confronteranno almeno cinque giorni prima di ogni assemblea, per concordare la votazione ed, in caso di mancato accordo, avranno altri cinque giorni per proseguire il confronto, pena lo scioglimento del patto.