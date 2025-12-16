13.2 C
Fini ritorna nel centrodestra italiano

Gianfranco Fini, ex leader di Alleanza nazionale, ha concluso la sua traversata nel deserto con il ritorno nell’oasi costruita con le sue stesse mani. Dopo quindici anni di espulsioni, rancori e un effimero partito come Fli, Fini si è allontanato dalla vita pubblica. Tuttavia, il suo ritorno ad Atreju lo ha trovato di fronte a un partito cambiato, guidato da Giorgia Meloni, che non è più la giovane donna che Fini aveva lanciato nel Fronte della Gioventù.

La premier guida uno dei governi più solidi e longevi della Repubblica e tratta con i grandi della Terra. Tuttavia, non ha mai dimenticato il sostegno di Fini, che l’aveva voluta come vicepresidente della Camera e poi come ministro della Gioventù con Berlusconi. Fini ora è in pace con sé stesso e con un centrodestra in cui si riconosce a pieno titolo, senza pretendere nulla. Ha rivisto anche molti dei suoi ex colleghi di Alleanza nazionale, che oggi costituiscono la vecchia guardia del melonismo.

La ruota della vita gira senza soste e Fini è tornato, anche se la sua epoca è finita e i grandi posti di potere hanno preso altre strade. Non ha mai militato in Fdi e non lo farà, ma con la sua età può fare il vecchio saggio. Il suo ritorno non è stato accompagnato da grandi clamori, ma è stato notato da chi lo conosce bene, come Giorgia Meloni, che non ha dimenticato il suo debito di riconoscenza nei confronti di Fini.

