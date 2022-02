Nella settimana che va dal 7 al 12 febbraio riprende a pieno ritmo il lavoro del Parlamento dopo la pausa dovuta all’elezione del Presidente della Repubblica. Tanti i provvedimenti in calendario anche in tema di sanità: in Aula alla Camera torna la legge sul suicidio medicalmente assistito. Sul tema cresce l’attesa per la decisione della Consulta sull’ammissione del referendum sull’eutanasia, prevista per il 15 febbraio. In commissione Bilancio prosegue l’esame del decreto Milleproroghe, che contiene anche importanti misure in tema di sanità. Al Senato, in attesa che vengano definiti i lavori dell’Aula, la commissione Affari costituzionali è al lavoro sulla conversione in legge del Decreto 221/2021 che, tra le altre cose, proroga lo Stato di emergenza al 31 marzo. Inizia in commissione Bilancio l’iter del ddl di conversione del Decreto Sostegni Ter denominato “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Commissione Affari Sociali

Particolarmente ricco il calendario della commissione presieduta da Marialucia Lorefice. Si comincia con l’esame del decreto legge che introduce l’obbligo vaccinale per gli over 50 (su cui pendono centinaia di emendamenti) che vede come relatrice la dem Elena Carnevali. Martedì 8 febbraio si continua con le audizioni nell’ambito dell’esame della proposta di legge del forzista Mauro D’Attis su “Interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza”. Si parte con Rosaria Iardino, presidente della Fondazione The Bridge, e Marina Ceccarelli, referente per i servizi di volontariato nelle carceri e per le persone tossicodipendenti, alcoliste e senza fissa dimora della Comunità Sant’Egidio. Poi Barbara Suligoi, direttore del Centro operativo AIDS del Dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità; Mario Umberto Mondelli, professore ordinario di Malattie infettive Università degli Studi di Pavia e direttore del Dipartimento di Malattie infettive IRCCS Policlinico San Matteo; Andrea Gori, professore ordinario di Malattie infettive Università degli Studi di Milano e direttore dell’Unità operativa complessa Malattie infettive IRCCS Ca’ Granda; Alfredo Guarino, professore ordinario di Pediatria, responsabile Area funzionale di Malattie infettive pediatriche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Sempre martedì, altro ciclo di audizioni questa volta nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di distribuzione diretta dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di “distribuzione per conto” per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Interverranno rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia (FEDERFARMA) e Assofarm.

Sarà poi all’esame della commissione la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che vede come relatrice l’azzurra Giusy Versace. Mercoledì 9 febbraio audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando (in congiunta con la commissione Lavoro), nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre giovedì 10 audizione del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell’ambito dell’esame del Decreto legge sull’introduzione dell’obbligo vaccinale.

Commissione Sanità

La commissione presieduta da Annamaria Parente è chiamata ad esprimere pareri su due disegni di legge: il primo è sul ddl n. 2469 – Legge annuale mercato e concorrenza 2021, che vede come relatrice la leghista Sonia Fregolent. Il secondo parere è sul Decreto Sostegni Ter e vede come relatrice la pentastellata Elisa Pirro.